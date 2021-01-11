Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Ali Sami Yen Stadı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun en büyük başarılarıyla bezeli hatıralarımıza, tarifsiz duygularımıza ve unutulmaz hislerimize tanıklık eden Ali Sami Yen'e veda edeli bugün tam 10 yıl oldu. Yıkılsa da anılarımızda ve tarihimizde yaşamayı sonsuza dek sürdürecek. Ali Sami Yen Sonsuza Kadar" ifadelerini kullanıldı. Paylaşımda 'Hatıran yeter' yazılı bir fotoğraf da yer aldı.