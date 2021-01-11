Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in son durumu hakkında konuştu. Basın toplantısında soruları cevaplayan Arteta, yıldız futbolcu için çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi.

Arteta, "Son basın toplantısından bu yana hiçbir şey değişmedi. Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor. Kulüp uzun vadeli gelecek hakkında bazı görüşmeler yapıyor ve bir şey öğrendiğimizde bunu açıklayacağız" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

32 yaşındaki futbolcunun taraftarların Twitter üzerinden sorularını cevaplayacak olmasına değinen Arteta, "Twitter kullanmıyorum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Olabilir, taraftarlarla iletişimini devam ettirmek, son bilgileri paylaşmak, yakın gelecek ve uzun vadeli konularla ilgili konuşmak istiyor olabilir. Şaşırtıcı bir durum değil" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALMA SÜRECİ

Arteta, "Mesut Özil kadro dışı kaldığı dönemi nasıl geçirdi?" sorusuna ise, "Kadro dışı kaldığınızda bu durumun üstesinden gelebilmek her zaman zordur. Kadroda olmayan oyuncuya sahip olmak da zor. Çünkü onların motive edilmesine, iyi antrenmana ve yapmaya çalıştıklarınızın bir parçası olmalarına ihtiyacınız vardır. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık." şeklinde cevap verdi. (NTVSpor)