Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından 6 maç ceza ile 1 milyon 200 bin avro para cezası vermesiyle ilgili konuştu ve sarı-kırmızılı takımı "futbolcu ayartmakla" suçladı. "Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu" diyen Koç, "Futbolcu ayartmanın bedeli vardır" vurgusuyla dikkat çekti.

Yayıncıya öfke

"Tahkim Kuruluna sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir" diyen Başkan, canlı yayına F.Bahçe'ye küfürlü tezahüratların yansıdığı yayıncı kuruluş için de, "Kerhen bir özür yapıldı, samimi bulmuyoruz. Saati bile her şeyi anlatıyor (19.05). Gerekirse decoder kampanyası yaparız. Taraftarımız bizden haber beklesin. Hodri meydan" sözlerini kullandı.

KOÇ UMUT VERDİ

Mesut daha yakın

Statta izlediği Erzurum maçının ardından Mesut Özil için konuşan Başkan Ali Koç, "Mesut Özil hâlâ bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de" şeklinde konuştu.

İRFAN VE VISCA ÇIKIŞI

Satarlarsa alırız

∂ "Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can ve Visca'yı siz de istiyor musunuz?" şeklinde gelen soruya da cevap veren Koç, "Visca ve İrfan için bana bizim arkadaşlarımızdan gelen bir talep yok. Başakşehir, bu iki oyuncuyu satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Ancak benim ekibimden gelen bir talep olmadı" ifadelerini kullandı.