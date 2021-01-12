Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."