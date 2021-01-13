Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dünkü maçın ardından bırakma sinyali verdi. "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bu maçta derin bir yalnızlık hissettim" diyen Terim, "Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Güç oldu, bizim oldu

Turu değerlendiren Fatih Hoca, "Bizim için geç oldu, güç oldu ama oldu. Derbi maçı öncesi bu kadar yorulmadan, ekstra mücadele etmeden kazanmak isterdik. Sonuçta cuma günkü kura çekiminde varız" derken Beşiktaş maçı için de, "Bizim dışımızda kupada herkes içeride kura çekti, biz dışarıda oynadık. Yarınki (bugünkü) antrenmanı perşembeye aldık. Sonrasında Beşiktaş maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZTÜRK:

Hayata döndüm

Yediği golde hata yaptığını söyleyen G.Saray file bekçisi Fatih Öztürk, "Fatih Hoca ile penaltılar öncesi konuştum, 'Bana çıkaracaksın, bu maçın hikâyesini sen yazıyorsun. Çıkaracaksın ve yola devam edeceğiz' dedi. Bu güçlü motivasyonu bana iyi geldi" sözlerini kullandı.