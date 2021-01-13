Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta herkes merakla golcü transferi için Mandzukic'ten gelecek cevabı beklerken yönetim farklı bir bölge için atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Marius Sumudica'nın görevden alınmasının ardından Rumen yıldız da takımdan ayrılmaya karar verdi. Özel hayatındaki problemler sebebiyle duygusal çöküntü içinde olan Âdem Ljajic'i göndermek isteyen Beşiktaşlı yöneticiler de Maxim'e kancayı attı.

Takas formülü

Siyah beyazlıların ilgisinden dolayı mutlu olan ofansif orta saha oyuncusu da transferi için yönetimden anlayış bekliyor. Sözleşmesi mayıs 2022'de sona erecek olan oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın da istiyor. 10 numara bölgesinde oynayan ve bu sezon gösterdiği performansla da büyük takdir toplayan 30 yaşındaki oyuncunun transferine tecrübeli çalıştırıcının onay verdiği belirtildi. Ayrıca siyah-beyazlıların Maxim'e karşılık kadro dışı bırakılan Boyd ve Mirin'i de kullanabileceği öğrenildi.

YÜZDE 35'LİK ARTIŞ

Sergen Yalçın değer kattı

Sergen Yalçın göreve gelmesinden itibaren yükselişe geçen ve ligde liderliği yükselen Beşiktaş'ın takım değeri yüzde 35 arttı. KPMG Football Benchmark’a göre altı aydan daha kısa bir sürede Kara Kartal’ın kadro değeri 67,2 milyon avroya yükseldi. Rakam geçtiğimiz ağustos ayında 50 milyon avro olarak belirlenmişti.