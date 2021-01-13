TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor. Son olarak Chelsea ve Arsenal’in de ilgilendiği iddia edilen 18 yaşındaki futbolcunun nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Yeşil beyazlı kulübün tüm ısrarlarına rağmen henüz kontratını yenilemeyen Ali Akman’ın, Avrupa’ya gitmek istediğini yönetime yinelediği öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’la oynanan karşılaşmada oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmesiyle de dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için Bursaspor yönetiminin nasıl hamle yapacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile 9 gole imza atan Ali Akman, 3 de asist yaparak skora katkı sağladı.
Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
13.01.2021 - 11:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman’ın geleceği ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Avrupa’nın önde gelen takımlarının transfer listesinde yer alan genç forvet, yeşil beyazlı ekiple sözleşme yenilemeye de yanaşmıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursaspor,Ali Akman,transfer,
759609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759609.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
14
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
16
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği - Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor - Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor - Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor