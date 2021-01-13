Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, altyapı oyuncularından 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada “Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı” ifadesinde bulundu.