Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Hayal gerçeğe yakın

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun dün Samandıra’daki sohbet toplantısının ana gündemi elbette Mesut Özil oldu. Mesut transferinde sürecin yavaş ilerlediğini söyleyen Belözoğlu, “Kulübüyle sözleşmesi var. Kolay görmüyorum ama pozitif bakıyorum. Eğer olursa ilk defa bu seviyede bir şey gerçekleşecek” dedi. Emre, “Fenerbahçe, Mesut’un çocukluk hayali, Fenerbahçe’nin de Mesut rüyası biliniyor. Bu iki unsur bizi transfer çok yaklaştırdı” itirafında bulundu.

Maliyeti yük değil

Mesut Özil’in son 20 senede kendi pozisyonunda dünyanın en özel oyuncularından biri olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, “Hangi takımda oynarsa oynasın iki maçta bir gole katkı sağlayan on numaradan bahsediyoruz” vurgusu yaptı. Arsenal’le görüşmeleri tamamlandıktan sonra Mesut’la bir araya geleceklerini ifade eden Belözoğlu, “Anlaşma bizim istediğimiz şartlarda gerçekleşirse Mesut’un maliyeti bu senek limitlerimizde yük olmayacak” açıklaması yaptı.

GENÇ YILDIZA SİTEM

Ömer Faruk büyük üzüntü

Ömer Faruk’a görülmemiş bir proje sunduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, “Benim için çok değerli bir futbolcu. Ancak verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum” derken henüz kesinleşmese de genç yeteneğin ayrılma noktasında olduğunu itiraf etti.

AMELİYAT KARARI

Perotti ile yollar ayrılıyor

Sakatlıktan başını kaldıramayan Perotti’nin dizinde bir bağın tamamına yakınında kopma olduğunu belirten Emre Belözoğlu, “Böyle oynayamaz. Ameliyat olursa da 3 ile 8 ay sahalardan uzak kalacak” açıklaması yaparken Arjantinli ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi.

EMRE'DEN İNCİLER

Dorukhan’la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı.

Sosa çok fedakâr. Bize çok faydası olacak.

Ozan Tufan için resmî teklif almadık.

Dirar konusunda net bir karar vereceğiz.

Futbolcu ayartma yeteneğimiz yok.

Bir takviye yapacaksak o stoper olacak.

KUPADA 5 EKSİK

Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı misafir edecek Fenerbahçe, dün akşam taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Kiralıktan geri dönen İsmail Yüksek’in takımla çalıştığı ant-renmana tedavileri devam eden Sosa, Gökhan, Tolga, Perotti ve Novak katılmadı. Sosa ile Novak’ın Ankaragücü maçına yetişeceği öğrenildi.