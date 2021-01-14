Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemleri arasında yer alan isimleri açıkladı.
2011 ile 2020 yılları arasını kapsayan dönemde her yılın ilk 20 hakem listesi göz önüne alındı. Son 10 yılda en çok puanı toplayarak en başarılı hakem Felix Brych olurken, Alman hakem, 2016-17 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, bir çok önemli müsabakada görev aldı. Felix Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapan Çakır'ı, listede Hollandalı Bjorn Kuipers takip etti.
Cüneyt Çakır, hakemler listesinde dünyada 2. sırada
14.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 10 yılın en iyi hakemleri listesinde Cüneyt Çakır'a ikinci sırada yer verdi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemleri arasında yer alan isimleri açıkladı.
Etiketler : Cüneyt Çakır,hakem,
759871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759871.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
14
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
16
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği - Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor - Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor - Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor