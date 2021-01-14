Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic’in ceza sahası dışından çektiği şut az fakla üstten auta çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı serbest vuruşta, Yusuf’un ortasına iyi yükselen Hodzic’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Caner’in ortasına penaltı noktasında Sinan vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Hakan vurdu, top Sinan’ın da müdahalesiyle kaleye yöneldi, Ertuğrul burada da gole izin vermedi.

45. dakikada Yusuf Erdoğan’ın pasında Aytaç’ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında savunma arkasında Ferdi topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ertuğrul, topa müdahale etti ve tehlikeyi savuşturdu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Hodzic’in pasını alan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun’un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.

51. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı korner atışında, Luckassen’in kafa vuruşunda top, Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat’ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima’nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada Serhat’ın sağ kanatan pasını alan Cisse’nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa’dan Anıl Koç’a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.

90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç’a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.

90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam’a çıkardı. Thiam’ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Harun xx, Nazım Sangare xxx, Serdar Aziz xx, Lemos xx, Caner Erkin xx, Gustavo x, Mert Hakan Yandaş x, Sinan Gümüş xx (Thiam dk. 46 x), Ferdi Kadıoğlu xx (Serhat Ahmetoğlu dk. 85 ?), Cisse x, Samatta xx (Ozan dk. 69 x)

Yedekler: Altay, Tisserand, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx (Mehmet Feyzi dk. 77 x), Luckassen x, Brecka xx, Evren Elmalı x, Doğucan Haspolat x (Furkan Kürekçi dk. 85 ?), Aytaç Kara x, Varga x (Alan Lima dk. 77 x), Yusuf Erdoğan xx (Yasin Dülger dk. 77 x), Thelin x (Anıl Koç dk. 69 x), Hodzic x

Yedekler: Erdem, Sadiku, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Samatta (dk. 51) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Mert Hakan Yandaş (dk. 90) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe), Doğucan, Hodzic (Kasımpaşa)