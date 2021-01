Türkiye Gazetesi

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenlenmesine yönelik belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştirilmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'nın son durumunu uluslararası basına değerlendiren Kono, "Herhangi bir şeyin olması mümkün. Bunu söylemeliyim, olağan bir olimpiyat oyunları ya da seyircisiz oyunlar mümkün." diye konuştu

Merkezi hükümetin ve Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, oyunların zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin kararlı duruş sergilemesine rağmen Kono, yedek planlara dikkati çekti.

Kono, "Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil. Gerekli kararı vereceklerdir. Maliyet olarak da elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Gelip izleyecek insanları düşünmeliyiz. Ancak temelde önce sporculara, daha sonra da mümkünse turistlere odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hafta içi organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin imkansız olduğunu savunmuştu.

Bu ihtimalin seçenek dışı olduğunu ileri süren Mori, Japonya geneli Kovid-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, "Şubat ve mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi hedefleniyor.