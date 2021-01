Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Fatih Terim’in “Derin yalnızlık hissediyorum” sözleriyle yükselen tansiyon, geçtiğimiz gün Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarıyla düştü. Terim bir yandan istediği oyuncuların takviyesini beklerken diğer yandan da Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son birkaç günde yaşanan kaotik ortamdan oyuncularının etkilenmemesini, sadece derbi zaferine odaklanması isteyen tecrübeli teknik adam bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.

Beklenti belli

Florya’da dün yapılan antrenman öncesi takıma seslenen Fatih Hoca “Yaşanan bu olayların sizi etkilemesine izin vermeyin. Hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok. Amacımız şampiyonluk. Siz yazılan, çizilenlere kulaklarınızı tıkayın. Ben buradayım. Sizin üstünüze düşen, sahada görevinizi yerine getirmek. Kazanırsak emanet verdiğimiz liderlik koltuğunu geri alacağız. Sadece galibiyete konsantre olup, bu kritik sınavdan üç puanla ayrılmamız lazım” diyerek derbiden zafer beklediğini söyledi.

Terim: 1

Yalçın: 0

Fatih Terim ile Sergen Yalçın bugüne kadar dört defa karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Terim bir kere kazanan taraf olurken üç maç da berabere sona erdi. Geçen yıl iki takım arasında Türk Telekom’da oynanan derbi, golsüz berabere bitmişti.

İrfan Can aşkı bitmiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim’in alınmasını açık açık istediği İrfan Can Kahveci için sponsor arayışı için camianın önde gelen iş insanlarıyla temaslara başladı. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenilirken Mali Fair Play sebebiyle sponsorluk Başakşehir ile yapılacak. Kalan rakam ise bonservis bedeli olarak ödenecek. Bu sayede de İrfan Can, parçalı formayı giyecek.

Mostafa için 7 milyon €

∂ Saint-Étienne, Mostafa Mohamed’in, transferinden çekiliyor. Fransız ekibinin önerdiği ödeme planını, Zamalek kabul etmeyince görüşmeler durdu. Mısırlı yönetici ülke basınına, Galatasaray’ın golcü oyuncu için 7 milyon avro teklif ettiğini iddia etti.

CENGİZ’E MÜJDE

İbrasızlıklar düştü

∂ İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Genel Kurul’un, Denetim Kurulu için verdiği ibrasızlık kararını iptal etti. Alınan bu son kararla birlikte bütün ibrasızlıklar düşerken bazı Genel Kurul üyeleri kararı istinaf mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.

BU DEFA PORTLAND

Falcao’ya bir talip daha

∂ Galatasaray macerası sakatlıklarla geçen dünya yıldızı Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor. Amerikan takımı Inter Miami’nin Kolombiyalıyı istediği biliniyor. Amerikan ESPN, Falcao’ya ayrıca Portland Timbers’ın da talip olduğunu duyurdu.