Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Şampiyonluk hedefi için kadro derinliğini artırmakta kararlı Fenerbahçe’den sıra dışı bir transfer hamlesi geldi. Dünya yıldızı Mesut Özil’in pazartesi imzaya bekleyen sarı lacivertliler, Macar stoper Attila Szalai için de mutlu sona yaklaştı. Bu arada gelecek sezonun transferini de bitirdi. Fenerbahçe, İngiliz 1. Lig takımlarından QPR’ın 21 yaşındaki sağ açığı Bright Osayi-Samuel’le 4 yıllık anlaşmaya vardı. Aralarında Celtic ve Rangers’ın da olduğu 11 takımın istediği Nijeryalı sarı lacivertlileri seçti.

Stoper de bitti

İngiliz medyasına göre en az 10 milyon pound ederi olan Osayi sezonu QPR’da tamamlayacak. Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödemeyeceği sağ açık, 2021-22’den itibaren çubuklu için ter dökecek. Öte yandan, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollo’da forma giyen çift ayaklı Macar stoper Szalai’den de güzel haber geldi. Apollo, 22 yaşındaki Szalai’nin transferi için F.Bahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Sarı lacivertliler de Macar savunmacının transferinin bittiğini duyurdu.

HAKEMLERE İSYAN VAR

Çifte standart!

∂ Kasımpaşa maçında Mert Hakan’ın atıldığı pozisyonda Aytaç’ın sahada kalmasına Fenerbahçe’nin isyanı sürüyor. Mert Hakan, “Acıyla tepki verdim” savunması yaparken sarı-lacivertli kulüp yaptığı resmî açıklamaya, hakemlere, PFDK ve Tahkim’e yüklendi.