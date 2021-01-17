Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'da olacak Türk asıllı Alman futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığını da KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
17.01.2021 - 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Etiketler : fenerbahçe,mesut özil,
760676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/760676.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18
9
7
2
13
34
04
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
18
9
4
5
5
31
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
18
7
6
5
6
27
08
TRABZONSPOR A.Ş.
18
7
6
5
-1
27
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
18
5
8
5
-2
23
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
18
6
5
7
-4
23
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18
6
4
8
2
22
13
GÖZTEPE A.Ş.
18
5
7
6
2
22
14
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
15
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
17
GENÇLERBİRLİĞİ
18
5
4
9
-15
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
18
4
4
10
-11
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
18
3
5
10
-13
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği 1 - 3 Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor 2 - 3 Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 1 Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor 0 - 2 Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor