Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri derbiyle ilgili olarak, "Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Diagne'nin atılmasına kadar baktığımızda Marcao'nun geri pasının haricinde pek ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadık. Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsüne çok fazla şans vermedik. Ancak maçın 58. dakikasında oyuncunuzun atılması hiçbir teknik adamın arzu edeceği ya da bekleyeceği bir hadise değil. Kırmızı kart doğru bence. İnsan kafasıyla gideceği bir yere ayağıyla giderse diğer oyuncu da bunu kullanır." diye konuştu.

Bu sezon birçok maçta oyuncularının kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Terim, "Maalesef bizde Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. Sahanın en iyilerinden biri olan Luyindama'nın da hatalarıyla... Birinci golde Luyindama'nın ıskası kadar diğer oyuncuların da hatası var. Orada topa vurdurmamaları lazımdı. Ancak bu havada, ağır sahada 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Defansif anlamda planlarımızı yerine getirdik ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor. Ön alanda daha başarılı olmamız gerekiyor. Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Üç gün sonra tekrar bir maçımız var. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın önemli bir hakem olduğunu aktaran Terim, "Cüneyt Çakır, Türkiye'de hatta Avrupa'da isim yapmış önemli bir hakem. Yardımcıları da önemli isimler. VAR için bir şey demeyeceğim. Daha doğrusu oralara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eksikleri söylemek ve listeyi vermek zorundayım"

Fatih Terim, transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime verdiğini ve bu konuda görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha vaktimiz var. Biz burada transfer yaparsak, belki de yaz aylarındaki küçük dokunuşlarla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Elbette ekonomik şartlar önemli. Buna itirazım yok. Konuşmalarımız da öyle geçti. Yoksa durup dururken 'Ben bu takımla şampiyon oluruz.' demedim. Sayın Kaan Kançal bana ihtiyaç olup olmadığını sordu ben de 'var' dedim. 'Yapmazsak da dünyanın sonu değil.' dedim. Yoksa ben 'Transfer istemiyorum.' demedim. Burası Galatasaray Kulübü, hiç kimse olmasa da çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz, orta sahamız, defansımız yokken de oynadık. Çok da başarılı olduk."

Uzun süredir eksikliklerinin olduğunu aktaran Terim, "Olması için hep beraber uğraşacağız. Olmazsa da elimizdeki arkadaşlarımızla her şeye talip olan bir yaklaşımla çalışmaya ve yukarılara oynamaya devam edeceğiz. Doğrusu da budur. Hep beraber en iyisini yapmaya uğraşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in istedikleri futbolcuların maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade etmesiyle ilgili olarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Başkan ve yönetimin söylediği doğrudur. Özellikle pandemiden sonra yönetmek kolay değil. Daha evvel basit olan rakamların şimdi yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kolay değil. Biz, sattığın kadar almaya denk geldik. Ancak satamıyoruz, bu da önemli bir faktör. Ümit ederim bazı oyuncularımıza talip olur, yer açılır ve bu değişimleri yaparız. Bu takımın hocası olarak eksikleri söylemek ve listeyi vermek zorundayım. Mümkünse en az rakamla Galatasaray'ı çok uzun yıllar mücadele edecek oyuncularla desteklemek zorundayım. Bugün çok zengin kadrolarla oynuyoruz. Kafamdaki plan uzun yılların Galatasaray'ını ortaya koymak. Temmuzda bunda başarılı olamadık maalesef. Ocakta olursa iyi olur, olmazsa da kimseye niye olmadı diyecek halimiz yok. Bize yakışan her şeyimizle Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek."