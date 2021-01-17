Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, FIFA da bu gelişmeyi sayfasına taşıdı. Sarı-lacivertli kulübün, Mesut'un uçağa binerken çektirdiği fotoğraf ile yaptığı; "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" bilgilendirmesini, FIFA da sosyal medya hesabında yer verdi. 13 milyon takipçili FIFA'nın bu gönderisine sporseverler büyük ilgi gösterdi.