Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, FIFA da bu gelişmeyi sayfasına taşıdı. Sarı-lacivertli kulübün, Mesut'un uçağa binerken çektirdiği fotoğraf ile yaptığı; "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" bilgilendirmesini, FIFA da sosyal medya hesabında yer verdi. 13 milyon takipçili FIFA'nın bu gönderisine sporseverler büyük ilgi gösterdi.
FIFA, Mesut Özil-Fenerbahçe transferini sayfasında paylaştı
17.01.2021 - 23:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe'nin, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" paylaşımına sayfasında yer verdi.
Etiketler : FIFA,mesut özil,haberler,
760716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/760716.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18
9
7
2
13
34
04
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
18
9
4
5
5
31
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
18
7
6
5
6
27
08
TRABZONSPOR A.Ş.
18
7
6
5
-1
27
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
18
5
8
5
-2
23
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
18
6
5
7
-4
23
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18
6
4
8
2
22
13
GÖZTEPE A.Ş.
18
5
7
6
2
22
14
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
15
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
17
GENÇLERBİRLİĞİ
18
5
4
9
-15
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
18
4
4
10
-11
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
18
3
5
10
-13
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği 1 - 3 Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor 2 - 3 Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 1 Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor 0 - 2 Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor