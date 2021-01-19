Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Futbol dünyasının sayılı yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi âdeta bomba etkisi yaptı. Bütün dünya Mesut’un transferini konuşurken gözler Fenerbahçe’nin üzerine yoğunlaştı. Mesut Özil sadece saha içi yetenekleriyle değil, saha dışında da imajıyla Fenerbahçe’nin bundan sonraki marka yüzü olacak. Saha içi liderliğini artık Mesut Özil üstlenecek. Teknik heyet Mesut Özil’in oyun aklı, görüşü, kaliteli futbolu, lider yapısı gibi özelliklerini kullanacak.

Yeni ilham kaynağı

Takım kaptanlığı da Mesut Özil’e verilecek. Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo’nun ardından Mesut Özil de takım kaptanlarından biri olacak. Sarı lacivertli takımın kadrosunda yer alan gençler ve altyapı oyuncuları için Mesut önemli bir figür olacak. Real Madrid, Arsenal gibi dünyanın önemli kulüplerinde forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil tecrübelerini takımdaki genç futbolculara aktaracak, takımdaki genç oyuncular için ağabey olacak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek.

Para kazandıracak

Sarı lacivertli takımın yapacağı transferlerde de Mesut Özil ismi etkili olacak. Yıldız oyuncuların dünyaca tanınmış bir ismin yer aldığı takıma transferi daha kolay olacak, futbolcuların ikna süreçleri uzun sürmeyecek. Mesut Özil sosyal medyada da dünyanın dört bir yanında tanınan bir isim ve saha dışında Fenerbahçe’nin marka yüzü olacak. Farklı ülkelerden kıtalardan milyonlarca kişiye ulaşılacak. Mesut Özil’in gelişiyle sarı lacivertliler yeni sponsorlar bulacak, kasasını dolduracak.

Nice kupalar kazanacağız

Mesut’un transferinde büyük rol oynayan Sportif Direktör Emre Belözoğlu “Mesut ülke futbolunun, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. Güçlü ve iyi bir takımımız var. Mesut’un gelmesiyle beraber çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız” dedi.

Dünya onu konuşuyor

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi büyük yankı uyandırdı. Alman Bild “Dünya şampiyonu, Fenerbahçe'ye transfer oldu" derken Kicker "Yedi buçuk yıl sonra Arsenal'e veda" başlığını attı. İngiliz The Sun gazetesi de “Arsenal'in asist kralı takım arkadaşlarına veda etti ve sayfaya son noktayı koydu” değerlendirmesinde bulundu.

25 milyon takipçisi var

Mesut Özil’in sosyal medyada yaklaşık 25 milyon takipçisi var. Özellikle Mesut sayesinde Malezya, Endonezya, Pakistan gibi İslam ülkelerinde yeni yatırım fırsatları doğabilir. Google'da Malezya ve Hindistan'da en çok aranan beş kelimeden birinin 'Fenerbahçe' olması Mesut’un etkisini ortaya koyuyor.

Sahaya çıkmak hayalim

Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoperi Attila Szalai, taraftarlarla gerçek anlamda tanışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sarı lacivertli kulübün 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Attila Szalai, “Fenerbahçe forması giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum, gelmeden önce beni çok desteklediler” dedi.

Rekor istiyorum rekor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yakında Mesut'un imzayı atacağını açıklayarak, "Taraftarımız desteğe devam etsin. Maddi desteğe de ihtiyaç var. Formalara ilgi olacağını biliyorum. İmza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum rekor" derken, "Bizim için önemli olan Mesut'un takımın parçası olması. Bu takıma liderlik yapmasını istiyoruz. Mesut'un diğer yabancılardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" sözlerini kullandı. Koç yayıncı kuruluşa yüklenirken, "Onlarla sıkıntımız devam ediyor. Taraftarlarımız lütfen hazır olsunlar, bu konuyu boşlamasınlar. Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz" dedi.

BÜYÜK ŞÖLEN HAZIRLIĞI

Karantina sonrası imza

∂ Mesut Özil, İngiltere’de iki defa üst üste testten geçti. Dört gün Londra’da evinde karantinada kaldı. Mesut Özil İstanbul’da kurallara uygun şekilde karantinada kalacak. Sürecin sonunda ise muhteşem bir törenle sarı lacivertli renklere imza atacak.

MESUT EVDE ÇALIŞACAK

İlk maçı Rize’ye karşı

∂ Mart ayından beri Arsenal'de kadro dışı olan ancak idmanlarını aksatmayan Mesut, karantina sürecinde de evinde çalışmalarını aksatmayacak. 32 yaşındaki futbolcunun ikinci yarının ilk karşılaşması olan Ç. Rizespor maçında sahaya çıkması bekleniyor.

CİMBOM'A 60 DAKİKA

Özel idman programı

∂ Teknik heyet, şimdiden Mesut için bir antrenman programı hazırladı. Futbolcunun ilk maçlarda onar dakika sahada kalması, muhtemelen 7 Şubat pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde ise en az 60 dakika sahada olacak seviyeye gelmesi planlanıyor.