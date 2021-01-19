Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş’ın derbi zaferiyle coştuğu haftada Fenerbahçe için kazanmak çok önemliydi ki, sarı lacivertliler, Mesut Özil’e üç puanla hoş geldin demekten geri kalmadı. Tam on eksiğe rağmen, net bir skorla galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe zirve ortaklığını bırakmadı. Buz gibi gecede Thiam ve Samatta golleriyle Kadıköy’ü ısıttı, ortalığı Valencia yaktı.

Friedrich yıktı

∂ Ankaragücü maça istekli başladı, ancak Gustavo ve Ozan’la orta alanı parselleyen Fenerbahçe, renktaşına duran top dışında pozisyon vermedi. Pelkas’ın tempolu oyununa Thiam ile Samatta eşlik edince goller peş peşe geldi. Ankaragücü korner atışlarında Altay’a kan terletse de genç eldiven geçit vermedi. Ama Friedrich aynı beceride değildi.

Valencia yaktı

∂ Brezilyalı kalecinin elinden sektirdiği topta Thiam cezayı kesti. İki savunmacının birbirine girdiği pozisyonda fırsatı golle taçlandıran ise Samatta oldu. Topa ve oyuna hâkim olan Fenerbahçe’de Valencia’nın füzesi, Friedrich’in beceriksizliği ev sahibinin 3 puanı, 3 golle almasını sağladı. Emre'nin sayısı Ankara ekibine kuru bir teselli oldu.

Mühim olan kazanmak

Pozisyon verdik!

∂ Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmanın ardından, "Kazanmamız gereken bir maça çıktık. Güzel bir mücadele oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi" derken, "Yeterince pozisyona girdik fakat rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdik" serzenişinde bulundu.

Mesut'la görüşürüz!

∂ Erol Hoca devamla, "Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanırken, yeni transfer Mesut Özil'le ilgili gelen soruya, "Mesut'la henüz görüşmedim ama yeterince görüşeceğiz" cevabını verdi.

SİVAS'TA OYNAYAMAYACAK

Ozan Tufan cezalı

∂ F.Bahçe'nin formda isim Ozan Tufan cezalı duruma düştü. Dünkü karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Ozan, sarı lacivertli takımın Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı 20. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AMELİYAT OLACAK

Diego Perotti gitti

∂ Diz bağları kopma noktasına gelen ve ameliyat kararı alınan Arjantinli yıldız Diego Perotti dün sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı. Finlandiya’ya uçan tecrübeli futbolcu ameliyat sonrası en az altı ay sahalardan uzak kalacak. Perotti ile yollar ayrılacak.

SERDAR VE VALENCIA

İki sakatlık birden

∂ F.Bahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 59. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Futbolcunun yerine Lemos oyuna dahil oldu. Enner Valencia da 75'te sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. İki oyuncunun da son durumu bugünkü MR sonrası belli olacak.