Erzurumspor maçında 150. Kez sarı-lacivertli formayı giyen Ozan Tufan için MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Dirktör Erol Bulut ve tüm takımın katılımı ile kutlama yapıldı. Kutlamada Ozan Tufan'a 150 numaralı forma hediye edildi.
Ozan Tufan için özel kutlama
19.01.2021 - 11:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, BB Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ozan Tufan,Fenerbahçe,
761015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/761015.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
18
12
2
4
20
38
02
FENERBAHÇE A.Ş.
18
12
2
4
16
38
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18
9
7
2
13
34
04
GALATASARAY A.Ş.
18
10
3
5
18
33
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
18
9
4
5
5
31
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
18
7
6
5
6
27
08
TRABZONSPOR A.Ş.
18
7
6
5
-1
27
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
10
YENİ MALATYASPOR
18
6
6
6
1
24
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
18
5
8
5
-2
23
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
18
6
5
7
-4
23
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18
6
4
8
2
22
14
GÖZTEPE A.Ş.
18
5
7
6
2
22
15
KASIMPAŞA A.Ş.
18
6
4
8
-8
22
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
18
5
6
7
-11
21
17
GENÇLERBİRLİĞİ
18
5
4
9
-15
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
18
4
4
10
-11
16
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
19
4
4
11
-16
16
20
MKE ANKARAGÜCÜ
18
4
3
11
-9
15
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
18
3
5
10
-13
14
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
19.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Başakşehir
19.01.2021 16:00
Göztepe - Gençlerbirliği
19.01.2021 19:00
Trabzonspor - Konyaspor
20.01.2021 16:00
Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
20.01.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor
20.01.2021 19:00
Galatasaray - Denizlispor
21.01.2021 16:00
Erzurumspor - Alanyaspor
21.01.2021 16:00
Karagümrük - Beşiktaş
21.01.2021 19:00
Ankaragücü - Kasimpaşa
21.01.2021 19:00
Sivasspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor