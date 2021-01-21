Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ünal Karaman, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Karaman'ı ilk antrenmanında Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Başkanvekili Talat Papatya ziyaret etti. Adnan Süvari Tesislerinde ilk antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, çok güçlü bir camiaya geldiğini vurgulayarak Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e ve herkese teşekkür ettiğini söyledi. Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne derece güçlü bir camiaya geldiğimi ben zaten biliyorum. Göztepe'nin camia büyüklüğüyle ilgili bir şeyleri tekrar dile getirmeme gerek yok. Bir tek şeyden insanların emin olmasını istiyorum. Bizim samimiyetimize inansınlar, güvensinler. Yapabileceklerimiz neyse, yeteneğimiz neyse onu maksimum derecede kullanıp, Göztepe'nin varolan büyüklüğüne katabileceğimiz ne olursa olsun onu samimi derecede katacağımızdan emin olsunlar."

Karaman'dan Palut'a teşekkür

Göztepe'nin son 2 maçta 6 puan almasını da değerlendiren Ünal Karaman, "Takım bu maçlarda disiplinle mücadele etti ve önemli 6 puan kazandı. Buradan sportif menajer İlhan Şahin ve eski teknik direktör İlhan Palut'a teşekkür ediyorum. İlhan Şahin aramızda olacak. İnşallah geleceğe dair teknik adam olarak arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmasını istiyoruz. Biraz daha mutfağın içinde olsun istiyoruz." diye konuştu.



Ünal Karaman hiçbir zaman 'biz biliriz' iddiasında olmadıklarını vurgulayarak, "Biz var olan yeteneklerimizi, bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp, onların bilgilerinden de kendimize hayat tecrübesi edinme anlamında çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz"

Göztepe'deki hedefleri hakkında da konuşan Ünal Karaman, "Hiç kimse sihirbaz değil. Koşmak için adım atmak gerekiyor. Biz bu adımı daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yere sağlam basan şekilde atacağız. Bu süreci hep birlikte kabullenmemiz gerekiyor ve çok ucuz söylemelerle olayı farklı noktalara getirmeyi de karakter olarak söyleyen birisi değilim. İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak. Ben bunun sözünü verebilirim, onun için çalışacağız. Bu sene zor ve önemli bir sene, inşallah geleceğin planlamasını da yaparak daha güvenli bakabileceğimiz bir Göztepe altyapısıyla, çok yakın bir süreçte daha farklı hedefleri önüne koyan ve bunu gerçekleştirmek için herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş deplasmanında hedef mutlu oyun ve mutlu sonuç

Karaman son olarak Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim en büyük hedefimiz orada bizi mutlu edebilecek bir oyunla mutlu dönmemizi sağlayacak bir sonuç. Bizim hedefimiz şu an Beşiktaş maçı."