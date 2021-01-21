Maçtan dakikalar
2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1
71. dakikada ceza sahası dışından Claudemir'in şutunda top Altay'da kaldı.
75. dakikada Lemos'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.
80. dakikada Robin Yalçın'ın sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Gradel dönen auta gönderdi.
87. dakikada Gradel'in ortasında defanstan dönen topu Yatabare kaleye göndermek istedi. Ancak top direkten auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
DG Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın (Cofie dk. 80 ?), Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr (Marcelo dk. 81 ?), Erdoğan (Kayode dk. 68), Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan (Caner dk. 81 ?), Pelkas, Samatta, Thiam (Sosa dk. 64)
Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Onur Erden