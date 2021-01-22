Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Deplasman kralı Fenerbahçe, geçen seneki iç saha performansını mumla arayan Sivasspor’a konuk oldu. Ev sahibinde Goiano yoktu, konuk ekipte eksik yine çoktu. Gökhan, Serdar, Caner, Sosa kadroya dönmüştü ama form durumları ilk 11 için yeterli değildi. Galibiyet serisine yeni bir halka ekleyip lider Beşiktaş’la puan ortaklığını sürdürmek hedefindeydi sarı lacivertliler ancak oyun yeterli değildi.,

Ozansız tadı yok

Her iki takımın da rölantide başladığı maçta eksikliği en çok hissedilen oyuncu şüphesiz Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe orta sahası zayıf kalmıştı lakin Sivas da bu zaafı avantaja çevirecek cüreti göstermiyordu. Sarı lacivertliler topu ağır çekimde kullanınca, kırmızı beyazlılar kapanmakta zorlanmıyor, Yiğidolar az adamla hücum edince Fenerbahçe’nin aksak defansı bile savunabiliyordu.

Kazanan olmadı

Tisserand’ın zamanlama ve koordinasyon eksikliğiyle yaptığı hata henüz 2. dakikada golle sonuçlanıyordu ki, Altay tehlikeyi kornerle önledi. Fenerbahçe’nin duran top zaafında Gradel’in vuruşuna ince bir topuk dokunuşu yapan Yatabare skoru değiştirirken, Valencia penaltıdan dengeyi sağladı. Mert Hakan eski takımına karşı kaybolurken, iki takımın da istediğini alamadığı buz gibi gecede, futbol da kazanamadı.

Sivas kâbus gibi!

F.Bahçe'nin stoperi Tisserand, maçın başında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Arka adalesinde ağrı hissettiğini söyleyen futbolcunun son durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak. Geçen sezon yine Sivas'ta stoper Sadık sakatlanmış ve altı ay sahalardan uzak kalmıştı.

Mesut yakında sahada

Soğuk etkiledi

Sivas maçının ardından konuşan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk 20-25 dakika soğuk hava oyunumuzu etkiledi. Tabii eksiklerimiz bir hayli var. Sosa haftalar sonra maça çıktı ve yarım saat oynadı. Fakat ben bu bahanelere sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası zor deplasman. Her puan değerli" dedi.

Dört gün kaldı

Erol Hoca, 'Mesut ne zaman oynar?' şeklindeki soru üzerine, “Bir karantina süreci var. O bittiğinde idmanlara başlayacak. Karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza geldiğinde 16 gün olacak. İngiltere’de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahalarda göreceğiz” ifadelerini kullandı.