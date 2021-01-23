Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi
23.01.2021 - 08:24 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Etiketler : Galatasaray,Onyekuru,transfer,
762011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762011.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
13
2
4
23
41
02
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
03
GALATASARAY A.Ş.
19
11
3
5
23
36
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
9
4
6
4
31
07
TRABZONSPOR A.Ş.
19
8
6
5
1
30
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
19
7
6
6
3
27
09
YENİ MALATYASPOR
19
7
6
6
2
27
10
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19
6
6
7
-8
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19
6
5
8
-6
23
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
6
4
9
0
22
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
19
5
4
10
-19
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
19
3
5
11
-18
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir - Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor - Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş - Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor