Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında mücadele eden Çağla Büyükakçay ve ortaklık kurduğu Viktorija Golubic ilk turu bye geçti. Büyükakçay/Golubic çifti çeyrek finalde Cristina Bucsa/Reka-Luca Jani ikilisini 6-4, 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri Naiktha Bains/Rutuja Bhosale çiftini 7-6, 5-7, 11-9 yenerek adlarını finale yazdırdı. 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde Büyükakçay/Golubic tandemi turnuvanın 3 numaralı seri başı En Shuo Liang/Xiaodi You ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Çağla bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde etti.
Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri’nde şampiyon oldu
23.01.2021 - 18:56 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay toplamda 25.000 dolar para ödüllü ITF turnuvası Fujairah International Women Tennis Open'da İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile şampiyonluğa ulaştı.
Etiketler : Çağla Büyükakçay,
762148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762148.aspx
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PTT 1. Lig
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G.
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A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
13
2
4
23
41
02
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
03
GALATASARAY A.Ş.
19
11
3
5
23
36
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
05
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
9
4
6
4
31
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
19
7
6
6
3
27
09
YENİ MALATYASPOR
19
7
6
6
2
27
10
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19
6
6
7
-8
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19
6
5
8
-6
23
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
6
4
9
0
22
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
19
3
5
11
-18
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir - Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor - Karagümrük
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Atakaş Hatayspor
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Beşiktaş - Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
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3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
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4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
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3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 0 Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
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