Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına Başkan Ali Koç’un açıklamaları damga vurdu. Dünyayı sallayan Mesut Özil transferiyle ilgili, taraftara seslenen Koç “Fener Ol kampanyasında ‘Siz Mesut’u getirin bakın nasıl bağış yapıyoruz dediniz, işte o güne geldik. Bizimle alay edenler şimdi kampanya düzenliyor” dedi. Sarı lacivertli taraftarlar 1 saatte 50 bin SMS ile kulübe 1 milyon liradan fazla para bağışladı. Taraftarlar, Galatasaray’ın üç günlük kampanyasını iki saatte geride bırakmayı başardı.

Bugün idmanda

“Fener Ol” kampanyasını “Mesut Ol” olarak değiştirdiklerini söyleyen Koç “Mesut’un ilk testi negatif çıktı. Yarın (Bugün) akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Şahsi düşüncem iki haftaya kadar oynar. Ama bunun kararını hocamız verecek” dedi. Attila Szalai’nin bu hafta oynayabileceğini söyleyen Koç, transferi biten Osayi Samuel için “Genç ve potansiyeli yüksek” ifadesinde bulunurken, “Bir nokta atışı takviye daha yapabiliriz” sözleriyle camianın golcü beklentisine yeşil ışık yaktı.

Oğulcan hatırlatması

Galatasaray’la polemiğe sebep olan Oğulcan Çağlayan konusuna da değinen Ali Koç, “Bu konuyla ilgili görüşümü belirtmiştim. Bizi ve bütün takımları etkileyen bir durum. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik” hatırlatmasında bulundu. Başkan Koç, yayıncı kuruluşu da unutmadı!

Ayağınızı denk alın

∂ Yayıncıyla yaşanan problemin çözülememesi durumunda, kararlılıklarını koruyacaklarının altını çizen Ali Koç, “Kurumsal kimlikle bir sorun yok” vurgusu yaparken, “Son olarak küfür olayı var. Ama oraya gelene kadar da çok şey yaşandı. Herkes, yayıncı kuruluşun kulübümüze olan yaklaşımının bireysel hatalarla olamayacağını düşünüyor. Özür yazısı da son derece cılızdı. Bizi sınamayın, sabrımızı taşırmayın. Bundan sonrası sizin elinizde” uyarısı yaptı.

YENİ KANARYA SAMUE

O bir çalım uzmanı

Fenerbahçe daha önce 2021-22 sezonu için anlaştığı , Bright Osayi-Samuel'in transferinin bu devre arasında gerçekleşmesi için QPR'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek 23 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti. Samuel, bu sezon 56 kezle İngiltere Championship’te en fazla çalım atan futbolcu.

Caicedo hamlesi

Fenerbahçe kapanışı golcüyle yapacak. Kemal Ademi ve Papiss Cisse’yi gözden çıkaran sarı lacivertliler bu iki isimden en az birisini yollayıp yeni bir golcü alacak. Liste başında Lazio’nun 32 yaşındaki Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo var.

Mesut bir sistem!

En iyi 10 numara

F.Bahçe'nin çalıştırıcısı Erol Bulut, "Mesut benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 numaralarından biri. Karakteri düzgün bir kardeşimiz. Sonuçta buraya faydalı olmak için geliyor. Mesut'a etrafında oynayan takım arkadaşları yardımcı olmalı" dedi.