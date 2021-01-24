Sık sık yaptığı yardımlarla adını duyuran 32 yaşındaki Özil bu defa da miniklere umut oldu. Günaydın’ın haberine göre ünlü futbolcu, 10 aylık kızı Eda adına öksüz ve yetim olan 100 öğrenciye burs verdi. Özil daha önce de Türkiye güzeli Amine Gülşe ile evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masrafını karşılamış, İngiltere'de de 50 bin ihtiyaç sahibine yemek yardımında bulunarak gönülleri fethetmişti.
Ünlü futbolcu Mesut Özil çocukların yüzünü güldürdü
24.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arsenal'den kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Mesut Özil, ayağının tozuyla anlamlı bir davranışa daha imza attı.
Etiketler : mesut özil,yardım,çocuk,
762307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762307.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
13
2
4
23
41
02
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
03
GALATASARAY A.Ş.
19
11
3
5
23
36
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
05
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
9
4
6
4
31
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
19
7
6
6
3
27
09
YENİ MALATYASPOR
19
7
6
6
2
27
10
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
6
4
9
0
22
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
19
3
5
11
-18
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir 1 - 1 Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor - Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş - Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
07
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
09
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 0 Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor