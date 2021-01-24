Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sık sık yaptığı yardımlarla adını duyuran 32 yaşındaki Özil bu defa da miniklere umut oldu. Günaydın’ın haberine göre ünlü futbolcu, 10 aylık kızı Eda adına öksüz ve yetim olan 100 öğrenciye burs verdi. Özil daha önce de Türkiye güzeli Amine Gülşe ile evlilikleri şerefine bin çocuğun ameliyat masrafını karşılamış, İngiltere'de de 50 bin ihtiyaç sahibine yemek yardımında bulunarak gönülleri fethetmişti.