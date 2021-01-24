Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın 39. dakikasında Frenkie De Jong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Barcelona, 89. dakikada Ricard Puig'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Üst üste beşinci deplasman maçından da kayıpsız ayrılan Barcelona, puanını 37'ye çıkardı. Küme düşme potasındaki Elche ise 17 puanda kaldı.