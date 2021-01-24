Karşılaşmanın 39. dakikasında Frenkie De Jong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Barcelona, 89. dakikada Ricard Puig'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Üst üste beşinci deplasman maçından da kayıpsız ayrılan Barcelona, puanını 37'ye çıkardı. Küme düşme potasındaki Elche ise 17 puanda kaldı.
Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü
24.01.2021 - 21:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 yendi.
Etiketler : barcelona,futbol,
762430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762430.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
13
2
4
23
41
02
GALATASARAY A.Ş.
20
12
3
5
24
39
03
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
05
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
9
4
6
4
31
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
20
8
6
6
4
30
09
YENİ MALATYASPOR
20
7
6
7
1
27
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
20
6
8
6
-6
26
11
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
20
3
5
12
-19
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir 1 - 1 Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor 1 - 2 Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş - Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
9
4
5
11
31
07
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
08
TUZLASPOR A.Ş.
18
9
3
6
0
30
09
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
4
9
-4
19
14
AKHİSARSPOR
18
4
4
10
-9
16
15
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 0 Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 3 Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor