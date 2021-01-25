Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı. İlk düdükle birlikte rakibinin kalesine yüklenen siyah-beyazlılar oyunda ezici bir üstünlük kurdu. Attığı iki golü ofsayta takılan Sergen Yalçın'ın ekibi ilk 45 dakikada topla oynamada yüzde 77'lik oran yakaladı. Buna rağmen 39'daki baskın hücumla bir gol bulan Göztepe ilk yarı sonunda tabelada üstün olan taraftı.

Değişiklikler dengeledi

ikinci yarıda Sergen Yalçın'ın tek değişikliği Mensah'ı çıkarıp Ljajic'i oyuna almasıydı. Bu hamle kısa sürede beraberlik golüyle sonuç verdi. Göztepe bu 45'te Halil, Tripic ve Ndiaye ile baş döndürücü hızlı hücumlara çıkınca seyir keyfi çok yüksek bir oyun çıktı ortaya. Kaleci Ersin 61'de iki rakip oyuncuyla karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak golü önledi.

Krallar çıksa da

Sergen Yalçın'ın 64'te gol kralı Larin ve asist kralı Ghezzal'ı çıkarması risk gibi görünse de bu değişiklikler Göztepe'nin hücumdaki etkinliğini azalttı ve Beşiktaş yine rakip kale önünde bunaltıcı bir baskı kurdu. Galibiyet golü de Ghezzal'ın yerine giren Gökhan Töre'nin asistiyle üç gün önce 29 yaşına basan Aboubakar'dan gelince Beşiktaş ligin ilk yarısını lider bitirdi.

Tek hedef şampiyonluk

Geceye damgasını vuran Vincent Aboubakar, "Bunu konuşmak için henüz erken ama tek hedefimiz kalan 20 maçı iyi geçirmek ve şampiyon olmak. Beşiktaş camiasındaki herkesi mutlu etmek zorundayız. Göztepe maçında ortaya bir karakter koyduk ve kazandık. Maçın adamı Ersin Destanoğlu'ydu. Kalecimiz çok iyi kurtarışlar yaptı" dedi.

Ljajic'in mutluluğu

Ljajic yeniden kendisini bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun süre formasından uzak kalan Boşnak yıldız, geçen hafta 12 maç sonra sahaya çıkmıştı. Karagümrük karşısında oyuna sonradan giren ve attığı golü VAR'a takılan Ljajic, dün de ikinci yarıda sahaya girdi ve golünü attı.

Kartal'ın bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini dokuz maça çıkardı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı dokuz karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı.

Bir forvet bana yeter

Kötü başlamıştık

Lider bitirdikleri ligin ilk yarısını değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Millî arada BAY geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi" dedi.

İkinci yarı zor

"İlk yarıyı lider bitirdik, çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor" hatırlatması yapan Sergen Hoca, "Mümkün olursa santrafor transferi yapmak istiyoruz. Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Buna yönetim karar verir. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor" sözlerini kullandı.

GÖZTEPE'YE TEPKİ

Gürsoy Yalçın sinirlendi

∂ Göztepe'nin 39. dakikadaki golünden sonra, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın ile Göztepe cephesi arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Göztepe tarafından gol sonrası sevinçlerin abartılı şekilde yaşanması sebebiyle tepki gösterildiği öğrenildi.

KARAMAN ÜZGÜN BAŞLADI

Kalitemiz artmalı

∂ Göztepe kariyerine mağlubiyetle başlayan Ünal Karaman, "Girdiğimiz net pozisyonlar var. Bence en azından Ersin'in ceza alanında Halil'e müdahalesi izlenebilirdi. Bizim kalitemizi artırmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı. Hiçbir rakibe teslim olmayız" açıklaması yaptı.

VODAFONE'DA BEŞ MAÇ SONRA

Ve Kartal gol yedi!

∂ Son haftalarda savunmasının başarısıyla dikkat çeken Beşiktaş haftalar sonra evinde gol yedi. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta en son Başakşehir ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta kalesinde gol görmüş, ardından oynanan beş lig maçını da gol yemeden kazanmayı başarmıştı.

ERSİN DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu dün yaptığı kurtarışlarla parmak ısırttı. Üç puanda büyük pay sahibi olan Ersin, "Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek, canlı görmek, biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için mutluyum. Aboubakar'ın daha önceki döneminde top toplayıcı olarak görev yapıyordum. Benfica'ya attığı golde deli sevinmiştik" açıklaması yaptı.