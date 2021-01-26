Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, hoca değişikliği sonrası çıkış yakalayan Kayseri’nin Kadıköy’de sürpriz yapmasına izin vermedi. Aksine, Sivas’ta 1 puan getiren oyuna yönelik eleştirilere isyan edercesine sarı kırmızılı rakibinin nefesini kesti Erol Bulut’un öğrencileri. Mesut Özil’in tribünden desteklediği takım Ozan’ın dönüşüyle kendine gelmişti. Szalai “Aranan stoper benim” duruşuyla savunmayı güvene almıştı.

Bermuda üçgeni

Ozan-Gustavo ikilisinin orta sahayı tapulamasıyla oyuna hükmeden Fenerbahçe pas şovu yapıyor, Szalai uzun toplarla hücumcuları beslerken, Pelkas bir şef edasıyla ataklara yön veriyordu. Samatta ve Pelkas arasındaki şık pas trafiğini Thiam golle taçlandırırken, Kayseri savunması çaresizce seyretti. Sarı-lacivertlilerin son pas ve son vuruş beceriksizliği farkın açılmasını önledi.

Oyun skoru geçti

Kayseri ikinci yarıya değişikliklerle başladı ama oyun anlamında değişen bir şey olmadı. Fenerbahçe’de bol topla beslenen Pelkas, Thiam, Samatta üçlüsü bir kez daha tabelayı değiştirdi. Cisse ayağının tozuyla farkı açsa da skorun sarı lacivertliler adına oyunun gerisinde kaldığı bir gece yaşandı. Altay kalede üşürken, galibiyetten ziyade sergilenen futbol Fenerbahçelilere keyif verdi.

Pozisyon bile vermedik

Pas oyunumuz iyi

Maçı değerlendiren F.Bahçe'nin çalıştırıcısı Erol Bulut, "Oyunumuzu pas üzerine kurmaya çalıştık, iyi de yaptık bunu. Öyle yazıldığı gibi sadece ortalarla değil, paslarla, verkaçlarla, dikine paslarla gol yollarında etkili olduk" derken, "3-0 kazandık ama bir o kadar daha kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde pozisyon vermedik" sözlerini kullandı.

Mesut Cimbom'a belki!

"Aramıza bir yıldız katıldı, o da Mesut. Başkanımıza, yönetimimize ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Gerçekten istediklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar" diyen Bulut, "Mesut G.Saray derbisinde oynayacak mı?" sorusuna ise, "Bekleyip göreceğiz" cevabını verdi. Hoca, Szalai için de, "Sanki beş senedir bizde" övgüsü yaptı.