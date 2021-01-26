Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu.

Oyun oynadığı esnada soruları cevaplayan milli oyuncu, bir izleyicinin "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" yorumuna samimi şekilde cevap verdi.

Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

"YAYINDAN DEĞİL, İTALYA'YA GELMENİZ LAZIM"

"Seni almaya geldik" mesajını da cevaplayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.

"SEZONU SASSUOLO'DA BİTİRECEĞİM"

İzleyicilerin ısrarlı soruları sonrasında konuya açıklık getiren Kaan Ayhan "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil. Sezonu kesinlikle Sassoulo'da bitireceğim. Ondan şüpheniz olmasın. Beni kimse aramadı yalnızca Şenol Hoca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok" dedi.

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.