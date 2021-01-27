Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 8-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Şampiyonanın yeni tarihi belli olduktan sonra federasyonun resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacağı ifade edildi.
22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası ertelendi
27.01.2021 - 22:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Etiketler : boks,haberler,spor haberleri,
763253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/763253.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
20
14
2
4
24
44
02
FENERBAHÇE A.Ş.
20
13
3
4
19
42
03
GALATASARAY A.Ş.
20
12
3
5
24
39
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20
9
8
3
10
35
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
20
10
4
6
14
34
06
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
20
9
5
6
4
32
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
20
8
6
6
4
30
09
YENİ MALATYASPOR
20
7
6
7
1
27
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
20
6
8
6
-6
26
11
GÖZTEPE A.Ş.
20
6
7
7
5
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
20
7
4
9
-7
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
20
5
9
6
-4
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
20
5
4
11
-12
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
20
5
3
12
-9
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
20
3
5
12
-19
14
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
29.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Karagümrük
29.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Galatasaray
30.01.2021 13:30
Kasimpaşa - Hes Kablo Kayserispor
30.01.2021 16:00
Alanyaspor - Sivasspor
30.01.2021 16:00
Başakşehir - Atakaş Hatayspor
30.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Rizespor
31.01.2021 13:30
Erzurumspor - Ankaragücü
31.01.2021 16:00
Denizlispor - Göztepe
31.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
31.01.2021 19:00
Beşiktaş - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
18
11
5
2
13
38
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
11
4
3
19
37
03
YILPORT SAMSUNSPOR
18
10
6
2
9
36
04
ALTAY
18
10
2
6
13
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
9
4
5
11
31
07
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
08
TUZLASPOR A.Ş.
18
9
3
6
0
30
09
ALTINORDU
18
8
4
6
-2
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
18
6
3
9
1
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
4
9
-4
19
14
MENEMEN SPOR
18
4
7
7
-8
19
15
AKHİSARSPOR
18
4
4
10
-9
16
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
18
4
4
10
-13
16
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
29.01.2021 19:00
Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
30.01.2021 13:30
Ankaraspor - Ankara Keçiörengücü
30.01.2021 16:00
Adanaspor - Eskişehirspor
30.01.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Tuzlaspor A.ş.
31.01.2021 13:30
Menemen Spor - Giresunspor
31.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Yilport Samsunspor
31.01.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor
31.01.2021 19:00
Bursaspor - Altinordu
01.02.2021 19:00
Altay - Istanbulspor