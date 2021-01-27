Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ekuban’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta defansta Ponck’a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

22. dakikada Berat’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Nwakaeme’nin sol kanttan topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada Deniz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba’nın vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

38. dakikada Djaniny’nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Serkan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ponck’un vuruşunda yükselen topa Djaniny’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Fernanes'in ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içinde Edgar Le'nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıda topun başına geçen Demba Ba’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada Başakşehir ceza yayına yakın bir noktada hava topunda Ekuban'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal, Epureanu'ya sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Epureanu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Djaniny’nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Ekuban’ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Mert Günok’u geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Deniz Türüç x, Daniel Aleksic xx, Junior Fernandes xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Flavio xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx (Lewis Baker dk. 45+2 ?), Nwakaeme xx, Ekuban xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Epureanu (Başakşehir)

Süper Kupa maçında saha kenarı karıştı!



TFF Süper Kupa’da oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor müsabakasının son anlarında saha karıştı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Başakşehir yedek kulübesinde teknik direktör Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında tartışma yaşandı. Tırmanan gerginliğe iki takımın yedek kulübeleri de karıştı. Bir müddet devam eden gerginlik iki takımın teknik heyetinin araya girmesi sonucu sona erdi. Yaşanan olayların ardından Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, olayların ardından müsabakanın sonuna 13 dakika oynanmamış zaman işaret etti.