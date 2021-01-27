Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."