Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, bugün özel bir hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Adel ismini verdi.

Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.