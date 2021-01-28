Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler