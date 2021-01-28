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Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer oldu
Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer oldu
28.01.2021 - 23:29 |
Son Güncelleme:
28.01.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki golcü futbolcu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
.
Etiketler :
Mostafa Mohamed,Galatasaray,
763519
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/763519.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
20
14
2
4
24
44
02
FENERBAHÇE A.Ş.
20
13
3
4
19
42
03
GALATASARAY A.Ş.
20
12
3
5
24
39
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20
9
8
3
10
35
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
20
10
4
6
14
34
06
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
20
9
5
6
4
32
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
20
8
6
6
4
30
09
YENİ MALATYASPOR
20
7
6
7
1
27
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
20
6
8
6
-6
26
11
GÖZTEPE A.Ş.
20
6
7
7
5
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
20
7
4
9
-7
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
20
5
9
6
-4
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
20
5
4
11
-12
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
20
5
3
12
-9
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
20
3
5
12
-19
14
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-
Galatasaray
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Kasimpaşa
-
Hes Kablo Kayserispor
30.01.2021 16:00
Alanyaspor
-
Sivasspor
30.01.2021 16:00
Başakşehir
-
Atakaş Hatayspor
30.01.2021 19:00
Fenerbahçe
-
Rizespor
31.01.2021 13:30
Erzurumspor
-
Ankaragücü
31.01.2021 16:00
Denizlispor
-
Göztepe
31.01.2021 16:00
Gençlerbirliği
-
Fraport-tav Antalyaspor
31.01.2021 19:00
Beşiktaş
-
Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
18
11
5
2
13
38
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
11
4
3
19
37
03
YILPORT SAMSUNSPOR
18
10
6
2
9
36
04
ALTAY
18
10
2
6
13
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
9
4
5
11
31
07
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
08
TUZLASPOR A.Ş.
18
9
3
6
0
30
09
ALTINORDU
18
8
4
6
-2
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
18
6
3
9
1
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
4
9
-4
19
14
MENEMEN SPOR
18
4
7
7
-8
19
15
AKHİSARSPOR
18
4
4
10
-9
16
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
18
4
4
10
-13
16
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
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Akhisarspor
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Royal Hastanesi Bandirmaspor
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Ankaraspor
-
Ankara Keçiörengücü
30.01.2021 16:00
Adanaspor
-
Eskişehirspor
30.01.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor
-
Tuzlaspor A.ş.
31.01.2021 13:30
Menemen Spor
-
Giresunspor
31.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor
-
Yilport Samsunspor
31.01.2021 16:00
Beypiliç Boluspor
-
Adana Demirspor
31.01.2021 19:00
Bursaspor
-
Altinordu
01.02.2021 19:00
Altay
-
Istanbulspor
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