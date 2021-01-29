Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın şampiyonu Başakşehir’i yenerek TFF Süper Kupa’sını havaya kaldıran Trabzonspor’da büyük mutluluk hâkim. Son haftalara kadar sürdürdüğü şampiyonluk yarışında rakibine geçilen bordo mavililer, bu sezona ise çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Hüseyin Çimşir’in yerine gelen Eddie Newton’un 8 haftada 6 puanla 17’nci sırada bıraktığı takımı Abdullah Avcı devraldı. İşte kara tablo da o günden bu yana tersine dönmeye başladı. Abdullah Avcı ile basamakları hızla tırmanan bordo mavili takım ligde artık altıncı sırada ve zirve yarışının içinde.

Aile ortamı kurdu

Takım içindeki küskünlükleri gideren, oyuncuları motive eden, forma adaleti getiren ve kendisini kısa sürede sevdiren Abdullah Avcı, başarının da başrolündeki isimdi. Avcı ile gelen bu başarıyı en güzel özetleyen ise takımın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür oldu. Bileğindeki kırık yüzünden koltuk değnekleriyle geldiği maçta, arkadaşlarının ve hocasının sevincine ortak olan Abdülkadir, “Hoca’mız bize sevgi, saygı ve güveni aşıladı. Aile ortamını daha da iyi hâle getirdi, onu çok seviyoruz” sözleriyle takım arkadaşlarının duygularını dile getirdi.

TRABZON TARİHİNDE

Benim de kupam var!

Süper Lig düzeyinde ilk kupasını Trabzonspor’un başında kaldıran Abdullah Avcı bordo mavili takımın tarihine geçtiği için tarifsiz mutluluk yaşadığını söyledi. Avcı “Trabzonspor Müzesinde artık benim de kupam var” ifadelerini kullandı.

YEREL BASIN COŞTU

Kupaların efendisi

Trabzonspor’un Süper Kupa’yı kazanması, mahallî basında geniş yankı uyandırdı. Karadeniz "En büyük kupa Trabzonspor'un" başlığını kullanırken Taka "Kupa beyine selam durun", Son Nokta da "Kupaların efendisi" manşetini attı.

TARAFTARLARIN İSTEĞİ

Süper Kupa sergilensin

Bordo mavili taraftarlar Süper Kupa’nın şehrin meydanında sergilenmesini istiyor. Pandemi sebebiyle müzenin kapalı olması dolayısıyla kupanın şehrin meydanında sergilenmesinin gerektiğini belirten taraftarlar sosyal medyadan Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na seslendi.