Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de Trabzonspor taraftarını mutlu eden bir transfer havası var. Hafta içinde Süper Kupa’yı kazanan bordo mavililer, transferin bitmesine sayılı günler kala atağa geçti. Alanyaspor forması giyen geçtiğimiz sezondan bu yana transferin gözdesi olan Anastosios Bakasetas ve Efecan Karaca ile anlaşmaya varıldı. Hücum bölgesine oyuncu bakan ve Abdülkadir Ömür’ün sakatlığıyla takviye planına bir isim daha ekleyen Karadeniz ekibi ayrıca uzatmalı aşkı Yunus Mallı’yı da bitirdi. Wolfsburg’un hocası Oliver Glasner "Yunus Mallı, Trabzonspor'a katılacak" diyerek ilk müjdeyi verdi.

Çok yönlü isimler

Şu anda yönetim kanadı Bakesetas ve Efecan için Alanyaspor ile bonservis pazarlığında. Yönetimin Efecan için çok istekli olmadığı öğrenildi. Bakasetas’ın takımla idmana çıkmaması transfer ihtimalini daha da güçlendirdi. 27 yaşındaki Yunanlı orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon avro civarında. Trabzonspor’un bu oyuncuyu 3 milyon avro civarında bir rakama bitirmesi söz konusu. 31 yaşındaki Efecan Karaca için de para artı oyuncu önerisi var. Bu transferde Alanya’nın isteyeceği oyuncu belirleyici olacak.

Sol beke de Danny Rose

∂ Bordo mavililerdeki hareketlilik sadece yerli pazarıyla sınırlı kalmadı. Sol beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor aradığı ismi İngiltere’de buldu. Tottenham forması giyen 30 yaşındaki Danny Rose ile 3,5 yıllık söz kesildi. Bu transferin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

4 milyonluk zafer

Trabzonspor'un, UEFA’nın hem Avrupa kupalarından men, hem de gelirlerin yüzde 50’sine el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. UEFA, Trabzonspor'a faizleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon avroluk hak edişini iade kararı aldı.