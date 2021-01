Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Malatya deplasmanından sonra Gaziantep’ten de üç puan alarak İstanbul’a dönmeyi başardı. Sarı kırmızılılar 90 dakikanın geneline bakıldığında çok iyi bir oyun ortaya koymasa da kazanmasını bildi. Ancak bu galibiyet ara transferde yaptığı ve yapmaya çalıştığı hamlelerle şampiyonluk hedefleyen Aslan için hayati önem taşıyordu. Transfer döneminin ardından tamamen hücum hattını daha dinamik isimlerle değiştirecek olan Cimbom takviye operasyonunu sürdüren zirve takibini bırakmadı.

Onyekuru farkı

Üçüncü defa Galatasaray’a gelen Henry Onyekuru attığı gollerle farkını ortaya koydu ve Galatasaray’a üç puan getiren isim oldu. Monaco’da hocası Niko Kovac ile yaşadığı problemler sonrası yeniden Florya’ya dönen Onyekuru ilk mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Gaziantep karşısında işlerin iyi gitmemesi sonrası Fatih Terim öğrenicisini ikinci yarının başında sahaya sürerken, Nijeryalı yıldız attığı iki golün yanı sıra etkili oyunuyla hocasının neden onu ısrarla istediğini gösterdi.

İkinci yarıda değişti

Galatasaray’ın dün ilk yarıda oynadığı oyunla ikinci yarı arasında dağlar kadar fark vardı. Bunun en büyük nedeni de çok açık; etkili futbol hızlı oyuncularla oynanır! İlk 45’te Gaziantep üç net fırsat yakaladı, Muslera gole izin vermedi. Top Aslan’da, pozisyonlar ev sahibindendi. İkinci yarıda kanatlarını hızlandıran Cimbom çok geçmeden de golü buldu, üç puanı kaptı. Gaziantep’in Maxim’le bulduğu penaltı golü tabelayı değiştirse de kazananı değiştirmedi.

Her şey para değil!

İtibar önemli

Fatih Terim 2-1 kazanılan G.Antep maçı sonrası F.Bahçe'ye göndermede bulundu. İrfan Can Kahveci transferi için sarı lacivertlilerin de devreye girmesi hakkında konuşan Terim, "İrfan Can'ın bizim için ne hissettiğini herkes biliyor. Para her şey değil, önemli olan değerler ve itibar. Umarım karşılıklı olarak istenen bu transfer gerçekleşir. Galatasaray, 1 Şubat'ta 17.00'ye kadar bazı ihtiyaçlarını ve isteklerini sürdürecektir" dedi.

Yönetime mesaj

İrfan Can transferi için yönetime de mesaj gönderen Terim, "Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bazen kırılma noktaları vardır. Bu noktada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir" diye konuştu. Karşılaşma hakkındaki Terim'in değerlendirmesi ise şöyle: "G.Antep gibi çok zor bir deplasmandan üç puanla ayrılmak sevindirici. Onyekuru ve Kerem'in performansı da beni çok mutlu etti. İkisi de takıma çok daha faydalı olacaktır" dedi.

DÖRT TOPU ÇIKARDI

Panter Muslera

∂ Yaklaşık yedi aylık sakatlık sürecinin ardından iki hafta önce sahalara dönen Muslera, Cimbom'u sırtlamaya devam ediyor. Dünkü maçta dört net pozisyonda gole izin vermeyen Uruguaylı eldiven son üç maçta da takımın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

BABEL'İN OFSAYT GÜNÜ

Dört gol güme gitti!

∂ Karışlaşmalarının ilk yarısında boğucu bir baskı kuran Galatasaray'ın üç golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk iki golü Ryan Babel, diğerini ise Emre Akbaba kaydetti. Hollandalı futbolcu Emre'nin attığı golde de ofsayta düştü. 90. dakikada Kerem'in golü de ofsayta takıldı.