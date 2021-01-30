Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan Mesut’un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali’nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza’nın 38’de kaydettiği gol öncesinde faul tespit etti. VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından ağlara gitti. 0-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Aabid’in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü. Dönen topu takip eden Akintole’nin ceza sahası içi sağ tarafından ortaya çevirdiği top kaleci Mert’te kaldı.

57. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Akintole’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

68. dakikada Kamara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza’nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-5

77. dakikada sol çaprazdan Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Guldbrandsen’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali’nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara’nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

89. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mesut’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin üstünden auta gitti.