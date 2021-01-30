Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Premier League'deki ilk maçına damga vurdu.

Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi. Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.