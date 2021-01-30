Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda piste çıkan Tuğba, formda performansını sürdürdü. Son olarak 2 hafta önce yapılan Salon Deneme Yarışları'nda 13,80'lik derecesiyle üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, bugün de aynı mesafeye ulaştı.