Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Park’ta bugün çok ama çok kritik bir maç var. Zirveyi yakından ilgilendirmesinin yanı sıra kendi içinde özel yanları da var. İlk yarıda oynanan sezonun ilk maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u misafir edecek. Dokuz maçtır kaybetmeyen ve iyi bir hava yakalayan siyah beyazlılar çıkışını devam ettirme düşüncesinde. Muhtemel bir galibiyet çok şey ifade edecek. Şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerden birisi çok geride kalacak.

Hesaplaşma!

Geçelim Trabzonspor cephesine... Hafta içinde Süper Kupa’yı kazanan bordo mavililerin keyfi yerinde. Ve işin ilginç tarafı Beşiktaş’ı çalıştırdıktan sonra Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı eski ekibine karşı galibiyet arayacak. İlk yarıdaki maçın rövanşını almak isteyen Karadeniz ekibinin zirve iddiasını sürdürebilmesi adına tamam mı devam mı niteliğinde bir mücadele. Olası galibiyette puan farkı 8’e inecek. Aksi takdirde liderle fark giderek açılacak.

SON TRABZONSPORLU

Yunus Mallı: Çok mutluyum

Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi. Wolfsburg'a veda eden millî oyuncu “Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur” dedi. A Millî Takımda 25 maça çıkan ve 1 gol atan Mallı, Wolfsburg'da ise bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında forma giydi.