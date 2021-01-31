Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor maçını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "90 dakikaya bakınca oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken bir maçtı. Oyuncularımız da bunu iyi yaptı" derken, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Sadece kendi evimizde değil deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktığında dostluk maçı da olsa mutlaka kazanmak için oynuyor. Oyuncuları tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Daha 19 hafta var

"Önümüzde 19 haftalık süreç var. Maksimum galibiyeti yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz" vurgusu yapan Bulut, İrfan Can transferi için de, "Fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor" demekle yetindi. Hoca, "Szalai çabuk uyum yakaladı. Osayi olsun, Mesut olsun, onlar da en kısa zamanda takımın içerisinde yerlerini bulacaklar. Çünkü takımın karakteri çok düzgün, gelenleri çok iyi karşılıyorlar" şeklinde konuştu.

İyi şeyler olmayacak!

F.Bahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlik sürüyor. Dün maç öncesi Erol Bulut, "Yayıncı kuruluşla ilgili tutumumuz Fenerbahçe olarak değişmedi" demekle yetindi. Yayıncı kuruluştan, "Erol Bulut'un çarpıcı açıklamasını dinledik" şeklinde ironik bir tepki geldi. Maç sonrası Bulut bu tavra, "Stüdyodan iyi şeyler gelmemiş. Böyle devam ederse iyi şeyler olmayacak. Bir değişim gösterilmeli" karşılığında bulundu.

Fener isterse alır!

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferi için tarihi rakipleri G.Saray'a göndermede bulundu. "İrfan transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım. Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır" diyen Pirşen, "Kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki. Oğulcan işi ne oldu? Hâlâ ceza almayacak mı? 1950'den önceki şampiyonluklarımız da sayılacak. Biz Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübüyüz" sözlerini kullandı.

Dirar Brugge'de

Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Dirar, 2017'de Fenerbahçe'ye gelmiş ve 89 maçta forma giymişti. Erol Bulut'un kadro planlamasında olmayan Faslı oyuncu, daha önce de dört sezon Club Brugge formasını terletmişti.