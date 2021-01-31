Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından transferle ilgili bir paylaşım yaptı. 2018 yılında siyah-beyazlı kulübün resmi hesabından paylaşılmış bir fotoğrafını alıntılayan Tosun, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" notunu düştü.

Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun'u kiraladı Beşiktaş, Cenk Tosun konusunda Everton'la anlaşmaya vardı. Milli yıldızı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Everton'a bu transfer için herhangi bir ücret ödemeyecek.