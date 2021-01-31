Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, sabah saatlerinde Timsah Arena Stadı'nda futbolcuların soyunma odasında çıktı. Akşam saat 19.00’da gerçekleşecek olan Bursaspor-Altınordu maçı öncesi hazırlıkların yapıldığı statta meydana gelen yangın üzerine itfaiye ekibi stada sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, soyunma odasındaki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Ekipler akşamki maç için tekrardan hazırlığa başlarken, polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.