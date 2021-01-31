Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
BAŞA DÖN
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Etiketler : futbol,transfer,