Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cuma gecesi Hollywood’da ringe çıkması beklenen WBA dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mahmoud Charr’a 89 yaşındaki promotör Don King tarafından yakışıksız bir oyun oynandı. Geçtiğimiz yıl Türk boks kulübü EC BOXİNG ile anlaşma yaparak transfer olan boksörün menajeri Erol Ceylan, bu tarihi karşılaşma için hazır olduklarını belirterek, ‘Biz karşılaşmanın tüm şartlarını yerine getirerek önümüze konan tüm kontratları imzalayarak, maç gününü beklemeye koyulduk ancak rakibin menajeri Don King’den herhangi bir karşılık göremiyorduk. Ne maç sözleşmesini imzaladı, ne uçak bileti ne de diğer rezervasyonları yaptırdı. Hatta karşılaşmanın yapılacağı salonun rezervasyonunu bile yaptırmamış ancak kendi internet sitesinden bu karşılaşmayı gerçekleştireceklerini belirten video ve plakatları yayınlamaya başlamışlardı. Biz Don King ve karanlık geçmişini bildiğimiz için bir yandan da tüm tedbirleri alıyorduk. Diğer taraftan Dünya Boks Organizasonu WBA ile görüşmelerimizi sürdürüyorduk” şeklinde konuştu.

Mahmoud Charr: “Ben maça hazırdım”

Ağır sıklet dünyasının ilk Arap şampiyonu Suriyeli Mahmoud Charr, şampiyonluk kemerinin hile ile elinden alınmak istendiğini vurgulayarak, "İnisiyatifi ele aldık. Normalde Don King’in yapması gereken tüm bürokratik işleri de biz yapmaya başladık. Amerikan konsolosluğuna müracaat ederek vize işlemlerini başlattık. Doping testlerimi yaptırdım ve negatif olarak çıktı. Uçak biletimizi kendimiz aldık fakat pandemi dolayısıyla Almanya’dan Amerika’ya uçuşlarda sorunlar olduğu için Türkiye üzerinden Amerika’ya uçmak için gerekli çalışmalara başladık ancak bunun için de iki hafta önce Türkiye’de olarak, oradan ABD’ye uçmam gerekiyordu. Bu süre zarfında Don King, gerekli işlemleri gerçekleştirmediği için artık yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Anladık ki, Don King’in amacı bu karşılaşmayı gerçekleştirmek değil de, ‘Bakın ben tüm her şeyi hazırladım ancak Mahmuod Charr, Amerika’ya gelemedi ve bu yüzden maç iptal oldu’ diyerek benim kemerimi hile ile elimden almakmış" açıklamasını yaptı.

Vedat Alyaz: "Hayali Türkiye’de maç yapmak"

Cahrr’ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise Don King’in altmış yıldan beri Muhammed Ali başta olmak üzere Mike Tyson ve yüzlerce dünya şampiyonuna aynı ayak oyunlarını yaptığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, da bu oyunlara pabuç bırakmadı. WBA ile yaptığı görüşmeler sonucu karşılaşmayı mayıs ayına erteleyerek, Mahmoud Charr’ın hakkını yedirtmedi. Mahmoud Charr, ünlü Alman youtuber Max Cameo’ya yaptğı açıklamada tüm belgeleri ortaya koyarken, Türkiye ve Türk halkını çok sevdiğini, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere yaptığı yardımdan dolayı minnettar olduğunu belirtirken, en büyük hayalinin dünya şampiyonluk maçını Türkiye’deki büyük bir stadyumda yapmak olduğunu söyledi” değerlendirmesini yaptı.