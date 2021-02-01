Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

İrfan Can Kahveci girişimlerinden sonuç çıkaramayan Galatasaray, dün gece flaş bir hamleyle bonservisi Benfica’da olan Gedson Fernandes’le anlaşmaya vardı. B planını önceden hazırda tutan Cimbom, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu için bir süredir Benfica ile temas hâlindeydi. Galatasaray cephesi dün son pürüzleri de aşarak genç yıldız adayını bir buçuk yıllığına kiraladı. Benfica’nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa, Milan’dan Fatih Terim’in eski öğrencisi.

Testi pozitif çıktı

Fatih Terim’in direkt Rui Costa ile iletişime geçerek birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu genç oyuncunun transferinde etkili olduğu öğrenildi. Fenandes’in, Galatasaray’da kendini göstererek değer kazanacağına inanan Portekiz temsilcisi, Aslan’ı bu sebeple tercih ederken, oyuncu bugün İstanbul’a gelerek resmî imzayı atacak. Öte yandan Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı fakat transferine engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

Yedlin imzalıyor

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, imza atmak üzere dün gece İstanbul’a geldi. Dublin’den havalandıktan sonra uçak içinden fotoğrafını paylaşan Yedlin, bugün sağlık kontrolünden geçecek

SIKINTI AŞILDI

Mostafa İstanbul’da

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten transfer ettiği ve askerlik evrakları sebebiyle İstanbul’a gelişi sarkan Mostafa Mohamed'de sıkıntı çözüldü. Gerekli izinleri alan futbolcu sosyal medya hesabından, 'geliyorum' paylaşımı yaptı. Mostafa bugün sağlık kontrolünden geçirilecek.